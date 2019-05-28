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"Плакать и материться": реакция украинцев на поездку Зеленского в Донбасс

16:49
  • вторник
  • 28 мая 2019

Президенту показали условия жизни украинских военных

Штаб Владимира Зеленского опубликовал видео поездки президента на позиции украинских военных в Донбассе в населенных пунктах Станица Луганская и Счастье.

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В ролике Зеленский посетил помещение, в котором живут военные и расспросил их о бытовых условиях. Президенту показали уличный умывальник и ванную комнату. Кроме того, он посидел и попрыгал на кроватях, и осмотрел санузлы.

"Как когда-то в пионер-лагере", - с улыбкой заметил Зеленский.

Под видео подписчики страницы штаба Владимира Зеленского в фейсбуке оставили почти 700 комментариев. Большинство из них были одобрительными.

"Заметно, что в некоторые моменты он еле сдерживался от увиденных условий. Увидев это - только плакать, или материться можно было", - пишет Alina Gurrieri (здесь и далее авторский стиль комментаторов сохранены – прим. редакции)

"Приятно смотреть, как ведёт себя Наш президент...без всякого пафоса....можно? разрешите? Культурно, искренне, доброжелательно..... Впервые с гордостью могу сказать, что я горжусь своим президентом!" – вторит ей Оксана Кудря.

Однако нашлись и те, кто поездкой Зеленского на передовую остался недоволен.

"Комментарии просто огонь: няшечка, молодец, красавчик, наш президент, умничка, мимими и прочее. А он всего навсегда поехал в станицу, где с 2015 года никто не ведет боев. Это его обязанность, как главнокомандующего, а вы тут в комплиментах рассыпаетесь, как будто он голыми руками сепаратистов завалил. Смешно", - негодует Инна Чернега.

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