Подставил всех: вскрылась неожиданная правда об участнике группы Дятлова

Туристов могли убить из-за золота

Уральский исследователь-энтузиаст и блогер Валентин Дегтерев обнаружил неизвестную информацию о смерти участников туристической группы Игоря Дятлова.

Он нашел серьезные недоговоренности или даже "преднамеренную ложь" в показаниях единственного уцелевшего участника похода Юрия Юдина – он покинул группу из-за боли в ноге, и товарищи двинулись дальше без него.

Возможно, на санях вместе с Юрием Юдиным увезли ценный груз. Речь может идти о золотых самородках, которые прячут местные жители или заключенные в заброшенных поселках. Юдин спасся, поскольку уехал, а нелегальные старатели настигли группу ничего не подозревавших студентов и жестоко убили, пишет "Обозреватель".

"В тайге все замешано на золоте, деньгах и пушнине. Так было всегда. Так есть и сегодня. Поэтому вам еще долго будут рассказывать сказки, но никто и словом не обмолвится о том, что там случилось на самом деле", – отметил Дегтерев.

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