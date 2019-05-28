На Украине сало подорожало на 70%

В Верховной Раде объяснили увеличение цены инфляцией

На Украине свиное сало подорожало на 70 % за два года. Если в апреле 2017 года килограмм этого продукта стоил 44,6 гривны, то в 2019 году - уже 75,7 гривны (около 180 рублей).

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ, за два года в стране также подорожала свинина: с 85 до 116 гривен за килограмм. Депутат Верховной Рады Сергей Тригубенко объяснил подорожание инфляцией и эпидемией африканской чумы свиней.

"Болезнь обусловила уничтожение более 32 тысяч голов свиней, и это только по официальным данным. На этом фоне рекордно вырос импорт свинины в Украину из-за границы. <…> Что касается экспорта, то из-за АЧС в этом контексте мы фактически изолированы", - сказал политик.

Ранее сообщалось о резком подорожании украинского борща. Стоимость овощей, необходимых для приготовления этого блюда, за год выросла на 77%.

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