Зеленский вернул Саакашвили украинский паспорт

Грузинский политик сможет вернуться на Украину

Глава Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство Михаилу Саакашвили, у которого в 2016 году возник конфликт с экс-президентом Петром Порошенко.

Зеленский внес изменения в указ Порошенко, согласно которому Саакашвили лишили украинского гражданство. Теперь политик может вернуться на Украину, не опасаясь судебного преследования.

Саакашвили быстро отреагировал на решение новоизбранного лидера Украины. "Спасибо президенту Зеленскому. Слава Украине!" – написал он в своем Facebook.

Ранее мэр Львова Андрей Садовой призвал украинского лидера восстановить Саакашвили в правах. "Лишение его гражданства только за то, что посмел пойти против Порошенко, было унизительным актом как для самого президента, так и института украинского гражданства", - цитирует градоначальника РИА Новости.

Напомним, бывший президент Грузии покинул свою страну в 2013 году, когда против него возбудили ряд уголовных дел. В 2015 году Порошенко назначил его губернатором Одесской области, предоставив политику украинское гражданство.

В ноябре 2016 года тогдашний лидер Украины обвинил Саакашвили в том, что он ухудшил экономическую ситуацию в области. В июле следующего года Порошенко лишил грузина украинского гражданства, а в 2018 году его выслали в Польшу. За попытку незаконного проникновения на территорию Украины Саакашвили запретили въезд в страну до 2021 года.

Ранее Саакашвили заявил о своем скором возвращении на Украину. "Я соскучился по Украине, по своим друзьям и близким. Я считаю Украину своим вторым домом, Киев, как и Одессу", - сказал политик.

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