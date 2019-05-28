Юридический троллинг или как Порошенко защищает свою честь

Адвокат Порошенко не считает, что его подопечному грозит срок

Экс-президент Украины Петр Порошенко нанял адвоката Игоря Голованя, чтобы тот защитил его от недавно выдвинутых обвинений.

Напомним, против Порошенко за последний месяц возбудили пять уголовных производств. Политик стал фигурантом дел об узурпации судебной власти, госизмене, незаконном обогащении, незаконном завладении телеканалом "Прямой" и легализации преступных доходов.

Адвокат Порошенко серьезными эти обвинения не считает и назвал их "юридическим троллингом, не влекущим реальных правовых последствий", пишут "Вести. Украина". Однако автор всех уголовных дел против Порошенко, юрист Андрей Портнов так не считает. "Это постепенный переход из риторики важного государственного деятеля в качественно другую повестку - в судебную и уголовную", - отметил он.