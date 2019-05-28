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Изможденного принца Гарри застукали в самолете вдали от дома

17:52
  • вторник
  • 28 мая 2019

Наследник престола три дня провел в Риме

Британского принца Гарри, который возвращался из Рима в Лондон, сфотографировали в салоне самолета авиакомпании British Airways.  

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Одна из пассажирок написала в своем Instagram, что в салоне лайнера она увидела рыжеволосого мужчину, похожего на принца Гарри.  

"На его пальце красовалось обручальное кольцо, и он выглядел очень уставшим. Рядом с ним сидел охранник и пристально смотрел на меня. Наконец что-то в моем мозгу щелкнуло, и я поняла, что это принц Гарри, возвращающийся в Лондон из Рима. Он был на турнире по поло. Потом герцог Сассекский мило улыбнулся и сказал "привет", когда понял, что его заметили", - рассказала женщина. 

По словам пассажирки, она не хотела беспокоить принца, но все-таки решилась его сфотографировать. По опубликованному снимку трудно судить об усталости Гарри, зато можно точно сказать, что 34-летний наследник английского престола заметно полысел.

Впрочем, лысеть принц начал уже несколько лез назад. Раннее выпадение волос свойственно некоторым членам королевской семьи: принц Чарльз, отец Гарри, начал лысеть в 20 лет, а принц Уильям в свои 36 лет уже потерял половину шевелюры. 

Что касается упомянутой усталости наследника, то она, видимо, накопилась во время бессонных ночей, которые принц провел вместе со своим новорожденным сыном Арчи. 

Напомним, 24 мая принц Гарри отправился в Рим, чтобы поучаствовать в благотворительных соревнованиях по поло Sentebale ISPS. Он провел там три дня, а во время состязаний показал себя умелым игроком. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @fewofherfavoritethings

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