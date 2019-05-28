Саакашвили предложили премьерское кресло на Украине

Опальный политик вернется в Киев 29 мая

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которому президент Украины Владимир Зеленский во вторник вернул украинское гражданство, заявил, что планирует приехать на Украину 29 мая.

"Я возвращаюсь завтра. Я соскучился по Украине и по Киеву и лечу в Киев", - сообщил он. Политик также рассказал о своих планах и оценил решение нового президента Украины вернуть ему гражданство.

"Зеленский - это большой шанс для Украины, новый лидер на постсоветском пространстве. Его действия можно только поощрять", - заявил Саакашвили РБК. По его словам, у него нет профессиональных амбиций, однако он продолжит борьбу против коррупции и олигархата.

Тем временем подписчики Саакашвили в Facebook пришли в восторг от новостей о возвращении гражданства политика. Многие оставили комментарии на его странице с просьбой к Зеленскому назначить экс-главу Одесской области новым премьер-министром страны.

- Нам срочно нужен Премьер Министр, который возглавит новый и честный Кабмин!!!! Ждем вас, Михаил на этой должности! - Это просто супер дупер пупер...Михаил ждём негайно на Украинской земле с хлебом и солью ты человек Украинского народа и точка (пунктуация и орфография авторов сохранены – прим. ред.).

Видео: Путин предложил Зеленскому вернуть украинский паспорт Саакашвили

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен