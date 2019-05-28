Путин прилетел в Нур-Султан

Свой визит в Казахстан президент начнет со встречи с Нурсултаном Назарбаевым

Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Казахстана Нур-Султан (ранее - Астана). Как ожидается, вечером во вторник он встретится с первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым.

В среду глава государства примет участие в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета. Саммит пройдет в узком формате и расширенном - с участием представителей делегаций и другими гостями форума, передает РИА Новости.

Как рассказал в понедельник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, у Путина также запланированы двусторонние встречи на полях саммита.