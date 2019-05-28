Задержанный в Косово россиянин из ООН освобожден

Российского дипломата избили косовские спецназовцы

Российского дипломата, задержанного утром спецназом Косово, отпустили. По некоторым данным, он получил травмы и сейчас находится в больнице. Еще около 30 человек, большинство из которых - сотрудники сербской полиции, по-прежнему задержаны. Армия Белграда приведена в полную боевую готовность. Очередную вспышку напряженности вызвала провокация Приштины. Утром подразделения республиканского спецназа вторглись на территории четырех общин на севере края, где проживают сербы.

Пороховая бочка Европы (это определение давно закрепилось за Балканами) вновь грозит взорваться. Очередной виток конфликта в и без того непростых отношениях Сербии и самопровозглашенного Косова традиционно спровоцировала Приштина. Во вторник утром косовский спецназ вторгся на территорию сербских муниципалитетов на севере до конца непризнанной республики. По данным Белграда, в ходе завязавшейся перестрелки как минимум 2 человека получили ранения и более 20 были задержаны. Среди них сербские полицейские и гражданские, а так же россиянин Михаил Краснощеков, сотрудник Миссии ООН по делам временной администрации в Косове. В Москве это расценили не только как антисербскую провокацию косоваров, но и как акт агрессии против России, которая до сих пор не признала самопровозглашенную республику. Россиянина задержали, несмотря на то, что он обладает дипломатическим иммунитетом сотрудника ООН.

Во второй половине дня россиянина все-таки выпустили из-под стражи. В Организации объединенных наций рассказали, что он находится в нормальном состоянии. В то время как президент Сербии ранее сообщал о том, что Михаил Краснощеков во время задержания был избит. Миссия ООН так же давала информацию о том, что он находится в больнице с ранениями. Президент Косова Хашим Тачи уверяет, что этот арест был совершенно оправдан, якобы Михаил Краснощеков сопротивлялся полицейским. Да и вообще, весь этот налет на сербские поселения косовары объяснили проведением спецоперации по борьбе с преступностью.

Примечательно, что международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косове и поддержание нейтралитета между сербскими районами и албанскими в этот сомнительный рейд не вмешивались. От налетчиков в полицейской форме косовские сербы начали обороняться сами, строя баррикады. А президент Сербии Александр Вучич приказал привести армию и спецназ в полную боевую готовность.

"Есть угроза порядку и жизни людей на севере Косово и Метохии, наша армия защитит наш народ. Я могу вам точно гарантировать, в случае эскалации конфликта и дальнейших атак на сербов, Сербия победит", - говорит президент Сербии Александр Вучич.

Вучич признал, что Сербия больше не контролирует ситуацию в Косове и напомнил, что Белград предвидел подобное развитие событий, а потому еще 17 мая предупредил представителей ЕС, что албанцы готовятся арестовать десятки людей на севере Косово под предлогом борьбы с организованной преступностью и коррупцией, с целью посеять беспокойство и страх. Буквально накануне в том же парламенте сербский лидер предсказал нападение на сербов и назвал это вопросом нескольких дней или месяцев. Но в Брюсселе и сегодня, произошедшее посчитали не более чем обычным рейдом спецназа. Международная миссия под эгидой НАТО выступила с заявлением только после того, как Белград привел свои войска в боеготовность, мол, сохраняйте спокойствие, альянс не вмешивается, пристально следит за ходом полицейской операции, но она ни в коем случае не направлена против сербов.

В 1999 году попытки президента Слободана Милошевича защитить сербское население Косова от вышедших из-под контроля албанцев привели к бомбардировкам Белграда силами НАТО, отделению края и окончательному распаду процветающей некогда Югославии. Нынешнего сербского лидера Александра Вучича тоже пытаются загнать в тупик, заставить сделать выбор между партнерством с Россией и вступлением в ЕС, а затем и в НАТО, а значит, признать Косово и предать память тысяч погибших сербов в результате бомбардировок альянса. И поощряемые и незамечаемые западом провокации албанцев - очередной шаг к достижению цели.

Лилия Акиньшина, Евгений Назарюк, "ТВ Центр".