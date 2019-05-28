Московские парки подготовили летнюю программу

Пройдет более семи тысяч мероприятий

Свыше 7 тысяч культурных мероприятий пройдут этим летом в столичных парках. Об этом стало известно по итогам заседания президиума правительства Москвы, которое провёл мэр Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

Обсуждалась подготовка к наступающему сезону. В мегаполисе откроются сразу 5 зелёных зон после их комплексного благоустройства - это Терлецкая дубрава, Ходынское поле, зона отдыха "Левобережный", Ландшафтный парк "Митино" и Парк 50-летия Октября. Потребность в дополнительных пространствах, где можно провести время на свежем воздухе, в летний период возрастает.

По прогнозам, в ближайшие три месяца московские парки в общей сложности посетят 90 миллионов человек. Обширная культурная программа позволит каждому найти занятие по интересам. Сергей Собянин также отметил на своей странице в соцсети, что с 1 июня в городе будут доступны 108 зон отдыха у воды. Среди них 8 мест специально обустроены для купания. А в нескольких районах заработают бассейны под открытым небом.