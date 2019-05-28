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ЦБ покроет лаком сторублевые банкноты

20:28
  • вторник
  • 28 мая 2019

Обновленные купюры будут дольше служить

Центробанк собирается покрывать сторублёвки лаком. В ЦБ утверждают, что такие купюры меньше пачкаются и дольше служат. Экспериментальные банкноты уже успешно прошли тесты, передает "ТВ Центр".

В странах Еврозоны со вторника поступают в обращение новые банкноты номиналом 100 и 200 евро серии "Европа-2". От старых они отличаются размерами - по высоте банкноты сравнялись с номиналом 50 евро. Сделано это для удобства выдачи и приёма купюр банкоматами. Изменилась и защита. Новые банкноты получили дополнительные водяные знаки: помимо тех, которые можно разглядеть, есть и срытые принты, которые может "прочитать" только электронное устройство.

Внешне купюры нового образца тоже несколько видоизменились: знак "евро" стал крупнее, на заднем фоне используются изображения разных архитектурных памятников. Кроме того, появится голографическое изображение героини древнегреческих мифов - Европы - дочери царя Агенора.

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