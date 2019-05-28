Павел Лунгин экстренно госпитализирован

Врачи борются за жизнь известного российского режиссера

Павел Лунгин попал в реанимацию. 69-летний режиссер находится в тяжелом состоянии в московской больнице.

Предварительно, Лунгина доставили в больницу накануне из-за проблем с сердцем. Сразу после обследования его экстренно отправили в реанимацию, передает телеграм-канал Mash.

Лунгин снял фильмы "Остров", "Дама пик", "Братство". Он также является сценаристом и режиссером сериала "Родина". Народный артист России и лауреат Каннского кинофестиваля (1990).