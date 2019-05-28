Захарова, комментируя гражданство Саакашвили, заступилась за Королеву

Ранее грузинскому политику вернули украинское гражданство

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение президента Украины Владимира Зеленского вернуть гражданство опальному экс-президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили.

Дипломат поинтересовалась, может, после этого российскую певицу Наташу Королеву тоже впустят на Украину. "У тебя-то побольше прав, чем у Саакашвили", - написала Захарова в Facebook.

"Мария, я верю и надеюсь, что это рано или поздно, но все-таки случится!", ответила певица в комментарии.

Наташа Королева – украинка по национальности. В октябре 2016 года СБУ запретила ей въезд на родину. Певица решила судиться, но проиграла. В январе 2017 года киевские власти сжалились и разрешили ей приехать в Киев на похороны бабушки.

28 мая Зеленский внес изменения в указ экс-президента Петра Порошенко, согласно которому Саакашвили лишили украинского гражданство. Теперь политик может вернуться на Украину, не опасаясь судебного преследования.

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