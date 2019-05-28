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Посла Испании вызвали в МИД России

19:26
  • вторник
  • 28 мая 2019

Российские дипломаты выразили ему свое недоумение

Посол Испании в Москве Фернандо Вальдеррама Пареха во вторник был вызван в МИД России. Это произошло на фоне дипломатического скандала, который спровоцировало заявление и.о. министра иностранных дел Испании Жозепа Борреля.

Испанский политик на прошлой неделе в интервью местным СМИ сообщил, что "Россия вновь представляет угрозу" и призвал европейские страны "срочно объединить свои силы" против "старого врага".

В МИД России не оставили без внимания антироссийские высказывания и решили лично встретиться с испанским послом в Москве. "Ему было выражено недоумение и сожаление в связи с недружественными высказываниями в отношении России", - подчеркивается в сообщении российских дипломатов.

В ведомстве указали на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб двусторонним отношениям.

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