Саакашвили едет помогать Зеленскому

Новый президент вернул опальному политику гражданство

В Донбассе украинские силовики использовали ударный беспилотник для атаки на Горловку. В результате обстрела ранения получила местная жительница. Об этом сообщили в пресс-службе народной милиции ДНР. Там отметили, что за минувшие сутки украинская сторона 15 раз нарушила режим прекращения огня. Обстрелам подверглись 11 населенных пунктов. По случайному или нет совпадению позиции украинской армии в Донбассе в это время инспектировал новоизбранный президент страны Владимир Зеленский.

"Шоу должно продолжаться", - так решил, по всей видимости, Владимир Зеленский и отправился на передовую. Что, конечно, представило его куда в более выгодном свете, чем Петра Порошенко: предыдущий президент доехал до Донбасса лишь на второй год своего срока. Сейчас же все как положено: и рискует верховный главнокомандующий, особо отмечается, что до позиций ополченцев каких-то 400 метров, и неустроенным бытом украинских бойцов интересуется искренне.

Разбитые стекла, отсутствие горячей воды, неработающая вытяжка - президента, кажется, волнует каждая мелочь. Кроме одной "незначительной" детали - элементарных правил безопасности. Куда смотрели сотрудники службы охраны - не понятно, но Зеленский щеголял по передовой в ярко-голубой рубашке. Не просто выделялся из группы гостей. Главное - демаскировал позиции. Обещая всем лучшую жизнь, конечно.

А еще украинская армия надеется на своего нового начальника Генштаба. Свеженазначенный Руслан Хомчак - генерал-лейтенант, на минуточку - умудрился надеть бронежилет задом наперед. Впрочем, возможно, так и было задумано. Бежать с поля боя точно спокойнее

Вступив в должность, Владимир Зеленский обещал вернуть на Украину мир, жителей Донбасса называл "такими же украинцами", но спустя всего неделю в Станице Луганской вдруг заговорил о войне с противниками. В ДНР одновременно сообщили об ужесточении обстрелов мирных жителей с украинской стороны.

Сам Зеленский накануне, отвечая на прямой вопрос журналиста, заявил, что переговоров с Москвой по Донбассу не будет вовсе. Это полная смена обещанного курса. Плюс и неоднозначные кадровые решения. В администрации заявили: Виктор Медведчук больше не будет представлять Украину на переговорах по Донбассу. Кремль сожалеет.

"Он имел контакты и в Киеве, и в Москве, использовал их для продвижения ситуации в гуманитарной области. После выхода Медведчука из переговорного процесса Москве пока неизвестно, с кем контактировать по этому вопросу", - заявил Дмитрий Песков.

У нового президента Украины другие приоритеты. Миротворца Медведчука он увольняет, а военному преступнику Саакашвили возвращает гражданство. То ли в пику Порошенко, выдворившего бывшего друга и соратника из страны, то ли следуя кулуарным договоренностям в преддверии выборов в Верховную Раду. Михаил Николозович, к слову, явно готовился. Прогресс во владении мовой налицо. По-украински говорит свободно.

"Я буду делать все, чтобы Украина вернулась на путь реформ. Я буду активно заниматься политикой. Ну, и у нас есть очень талантливый молодой президент. Мы все должны его поддержать. Я помогу ему всем, чем смогу", - заявил Саакашвили.

Впрочем, не факт, что Зеленскому так уж сильно необходима помощь, говорят политологи. Игорь Коломойский якобы уже обо всем договорился.

"Есть два договорняка между Коломойским и старой властью, что, во-первых, выборы будут проходить по смешанной системе, и в рамках этой договоренности Рада и согласилась на то, чтобы пойти на досрочные выборы, потому что мы понимаем, что без согласия "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта" никакие бы выборы не состоялись. И вторая договоренность заключается в том, что никто не будет мешать Порошенко и "Народному фронту" просачиваться в парламент и прятаться за депутатскими мандатами", - рассуждает политолог Дмитрий Корнейчук.

Весьма вероятно, считают эксперты, что, вопреки обещаниям Владимира Зеленского, никаких уголовных дел против представителей старой власти не будет. Они все спокойно займутся избирательной кампанией. И повторится всё как встарь, хоть и с новым президентом.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".