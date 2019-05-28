Раскрыта личность "россиянки" из скандального австрийского видео

За свои услуги она получала пять тысяч евро в сутки

Боснийская студентка выдала себя за племянницу российского олигарха во время встречи с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе.

По этому случаю был организован специальный кастинг девушек, которые могли бы понравиться Штрахе. В результате победила студентка аграрного вуза из Боснии и Герцеговины. Девушка в совершенстве владеет четырьмя языками, в том числе русским. За свои услуги она получала семь тысяч евро в сутки (около 506 тысяч рублей), пишет РИА Новости.

Для встречи девушки и австрийского политика была специально арендована вилла на Ибице. Всего организация провокации обошлась в 400 тысяч евро (около 29 миллионов рублей).

Ранее в немецких СМИ появилась видеозапись, на которой Штрахе разговаривает с девушкой, которая предлагает ему деньги и поддержку взамен на ответные услуги. После публикации политику пришлось подавать в отставку. Вслед за этим президент Австрии Александер Ван дер Беллен отправил правительство страны во главе с канцлером Себастьяном Курцем в отставку.