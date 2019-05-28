Репутация под угрозой: чем шпионский скандал обернется для Кудрявцевой

Ранее телеведущую назвали той самой "племянницей российского олигарха"

Юрист Дмитрий Лесняк сказал ТВЦ.RU, что обвинения в причастности к правительственному кризису в Австрии могут нанести удар по репутации телеведущей Леры Кудрявцевой.

28 мая представитель телезвезды сообщил, что 2 июня Кудрявцева вернется из отпуска в Майами и примет решение о целесообразности судебного разбирательства с австрийской газетой Österreich Zeitung. На днях издание назвало журналистку той самой "племянницей российского олигарха", которая вела тайные переговоры с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе.

"Чтобы писать такие обвинения у средств массовой информации должны быть весомые аргументы и доказательства, - сказал ТВЦ.RU Дмитрий Лесняк, руководитель GR-практики юридической компании BMS Law Firm. - А лучшим доказательством будет решение суда либо следственных органов, публикация каких-либо фактов и улик, которые могут быть признаны допустимыми против Кудрявцевой.

Соответственно, если все это имеет место быть, то в таком случае газета права. Если же газета это делает на стадии слухов и сплетен либо сама эти слухи разносит, то против нее может быть возбуждено гражданское дело по вопросам защиты чести и достоинства, которое газета подорвала, учитывая, что Кудрявцева является медийной персоной, то подобные заявления могут подпортить ее репутацию", - заключил юрист.

По данным австрийских СМИ, некая "актриса, певица и танцовщица" обсуждала с лидером ультраправой Австрийской партии свободы покупку газеты Kronen Zeitung для влияния на ход парламентских выборов в стране в 2017 году. В обмен Штрахе обещал своей собеседнице доступ к строительным контрактам. Видео этих переговоров, которые происходили на Ибице, были обнародованы 17 мая.

Добавим, что Лера Кудрявцева, хоть и пообещала судиться с австрийскими журналистами, относится к этому скандалу с иронией. "Сегодня я на первых страницах газет Австрии, - написала она в своем Instagram. - Оказывается я виновата в отставке вице-канцлера Австрии". Позднее телеведущая опубликовала газетный заголовок, в котором ее называют шпионкой Путина. "Беру дорого. Обращайтесь", - пошутила Кудрявцева.