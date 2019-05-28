Назарбаев вручил Путину орден своего имени

Награждение приурочено к пятилетию образования Евразийского экономического союза

Владимир Путин прибыл в столицу Казахстана Нур-Султан, где в среду примет участие в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета. А во вторник российский лидер встретился с первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым. Речь шла об углублении стратегического взаимодействия двух стран и развитии интеграционных процессов на постсоветском пространстве.

Самолет президента России приземлился в казахской столице в районе девяти часов вечера. Из аэропорта Путин сразу же поехал на встречу с Назарбаевым, который вручил ему орден имени первого президента Казахстана. То есть себя.

Это награждение приурочено к пятилетию образования Евразийского экономического союза. Об успехах, которых удалось достичь за эти годы, Путин и Назарбаев говорят подробно в ходе личной беседы, отмечая, что уже сделано и что сделать предстоит, дабы обеспечить успешное развитие ЕАЭС в будущем.

"Мы сегодня и завтра будем говорить о том, что уже сделано и что еще надлежит сделать в ближайшее время. Но хотел бы вот что сказать: у нас мероприятия основные завтра. А приехали мы к вам сегодня вечером по вашему приглашению, исключительно руководствуясь одним соображением: из уважения к вам лично. Спасибо вам за приглашение. И спасибо за все то, что было сделано до текущего времени. Хочу выразить уверенность и надежду, что и в новом качестве, в качестве почетного председателя нашего объединения мы с вами будем продолжать работать вместе и еще многое сделаем на пути укрепления двух сторонних отношений между Россией и Казахстаном и на путях развития интеграционного объединения", - сказал Путин.

"Огромная благодарность, Владимир Владимирович, что вы нашли время прибыть, отметить наше общее детище, Евразийский экономический союз. Сегодня я встретил всех коллег и сказал: что бы кто бы не говорил, чем-то, кем-то мы не довольны были по ходу. Но без этого союза нельзя. Если бы его не было, то нужно было бы его придумать", - уверен Назарбаев.

За эту пятилетку произойти успело многое. Тот же Назарбаев, автор идеи этого евразийского экономического объединения, ушел в отставку и больше не президент Казахстана. Столица этой республики сменила название Астана на Нур-Султан. Ну, а сам Евразийский экономический союз демонстрирует уверенное развитие, сохраняя громадный потенциал. Причем интерес к нему растет не только на просторах СНГ, но и в мире.

От международного сотрудничества, безусловно, выиграют все страны-члены Евразийского экономического союза. Сейчас их пять. Это Россия, Казахстан, Беларусь, Киргизия и Армения, вместе образующие единый громадный рынок, объединяющий более 180 миллионов человек. Официальным кандидатом на вступление в этот союз является Таджикистан. Статус наблюдателя имеет Молдова. И, возможно, уже завтра кто-то из них может стать полноправным членом ЕАЭС. Во всяком случае, политологи и экономисты такого расширения не исключают, учитывая стремления Душанбе и Кишинева.

"Для нас очень интересны все интеграционные процессы, которые происходят в рамках ЕАЭС. Мы единственная страна, которая получила статус наблюдателя при этой организации, будем работать в этом направлении дальше. Большой потенциал для сотрудничества есть в сфере энергетики, где для членов этой организации действуют преференциальные цены", - заявил президент Молдавии Игорь Додон.

Эту тему завтра тоже будут обсуждать непременно. Причем по итогам ожидается подписание соглашения, на основе которого будет сформирован единый энергетический рынок Евразийского экономического союза. Заработать он должен к 25 году. К этому же моменту начнет функционировать и общий рынок газа. С большой долей вероятности на саммите будут обсуждать и вопрос поставки нефти из Казахстана в Беларусь через территорию России. Пресс-секретарь российского президента не исключил, что Путин и Лукашенко могут на эту тему пообщаться.

"Понятно, что Белоруссии необходимы двухсторонние договоренности с Москвой. Скорей всего, встреча будет не акцентирована, но без конкретных шагов со стороны Минска сложно будет ожидать каких-то решений",- сказал политолог Дмитрий Абзалов.

Впрочем, пока переговоры Путина и Лукашенко в официальном графике российского президента на завтра отсутствуют. Программа юбилейного саммита и без них ожидается крайне насыщенной. Заседания в узком и расширенном составах. Подписание ряда международных документов: в области энергетики, промышленности и цифровизации экономики. Все это должно обеспечить Евразийскому экономическому союзу развитие на десятилетия вперед.

Александр Панюшкин, Владимир Черных, Василий Батурин, "ТВ Центр", Нур-Султан, Казахстан.

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