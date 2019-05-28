Медведев призвал исключить препятствия для внедрения цифровых услуг

Премьер-министр во вторник посетил Центр управления регионом в Доме правительства Московской области

Дмитрий Медведев в Красногорске ознакомился с работой Центра управления регионом в правительстве Московской области. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В центре с помощью информационных систем в круглосуточном режиме производятся сбор и анализ данных из всех сфер жизни Подмосковья. К примеру, ведется постоянный контроль ремонтных работ на дорогах, фиксируются все дорожно-транспортные происшествия. Там же, в Красногорске, глава правительства провел заседание правительственной комиссии по цифровому развитию. Премьер-министр подчеркнул, что в России необходимо установить единые стандарты качества оказания услуг в электронном виде. Также, по мнению Медведева, цифровые услуги нужно группировать по основным жизненным, деловым ситуациям и предоставлять их в комплексе. К примеру, регистрируя рождение ребёнка, человек одновременно должен иметь возможность узнать, какие у него в связи с этим появились новые права и льготы, и тут же оформить все положенные пособия.

"Напомню, к 2024 году 70% государственных услуг и для граждан, и для бизнеса должны оказываться в цифровой форме. Надо признать, что граждане нашей страны уже активно этим пользуются. Но, к сожалению, существуют большие диспропорции между регионами. Подобные технологии должны быть доступны по всей территории страны, что особенно важно в удалённых субъектах нашего государства, чтобы люди могли получать качественные услуги независимо от того, где они живут", - сказал Медведев.