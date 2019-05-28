ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Музей русского зарубежья открылся в Москве

22:34
  • вторник
  • 28 мая 2019

Постоянная экспозиция заработала в Доме русского зарубежья имени А. И. Солженицына

В Москве открыли Музей русского зарубежья. Приветственную телеграмму участникам и гостям церемонии направил Владимир Путин. Музей разместился на базе Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, сообщает "ТВ Центр".

В его экспозиции собрано более тысячи подлинных экспонатов, которые передали  эмигранты первой волны и их потомки. На церемонии открытия выступил министр иностранных дел Сергей Лавров, он выразил благодарность всем, кто внес вклад в реализацию проекта. Глава МИД уверен, что музей станет важнейшим духовным центром  по сохранению и продвижению российского наследия за рубежом, полезной площадкой для плодотворного диалога с соотечественниками во всем мире.

"Открытие музея – еще одно подтверждение того, что эпоха разобщенности, вызванная различными историческими обстоятельствами, навсегда канула в Лету. Сегодня мы продолжаем делать все необходимое, чтобы соотечественники чувствовали себя сопричастными к делу построения сильной, процветающей, уверенной в себя России. Чтобы вносили вклад в сохранение и приумножение общего духовного и культурного достояния, завещанного нам предками", - сказал глава МИД России Сергей Лавров.

Новости по теме
Посетитель Музея русского зарубежья в Москве
Посетитель Музея русского зарубежья в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.