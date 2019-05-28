Музей русского зарубежья открылся в Москве

Постоянная экспозиция заработала в Доме русского зарубежья имени А. И. Солженицына

В Москве открыли Музей русского зарубежья. Приветственную телеграмму участникам и гостям церемонии направил Владимир Путин. Музей разместился на базе Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, сообщает "ТВ Центр".

В его экспозиции собрано более тысячи подлинных экспонатов, которые передали эмигранты первой волны и их потомки. На церемонии открытия выступил министр иностранных дел Сергей Лавров, он выразил благодарность всем, кто внес вклад в реализацию проекта. Глава МИД уверен, что музей станет важнейшим духовным центром по сохранению и продвижению российского наследия за рубежом, полезной площадкой для плодотворного диалога с соотечественниками во всем мире.

"Открытие музея – еще одно подтверждение того, что эпоха разобщенности, вызванная различными историческими обстоятельствами, навсегда канула в Лету. Сегодня мы продолжаем делать все необходимое, чтобы соотечественники чувствовали себя сопричастными к делу построения сильной, процветающей, уверенной в себя России. Чтобы вносили вклад в сохранение и приумножение общего духовного и культурного достояния, завещанного нам предками", - сказал глава МИД России Сергей Лавров.