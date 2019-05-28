Кто возглавит ЕС после скандальных выборов в Европарламент

Главы государств и правительств ЕС переосмысливают итоги выборов в Европарламент и пытаются определиться с кандидатурой следующего главы Еврокомиссии

В Брюсселе обсуждают кандидатуры на должность новых президента ЕС и главы Еврокомиссии, а также готовятся сформировать обновлённый состав всех исполнительных органов Евросоюза. На саммит в бельгийскую столицу съехались все лидеры стран ЕС. В кулуарах говорят только о результатах прошедших в выходные выборов в Европарламент.

Полномочия Жан-Клода Юнкера истекают 31 октября. Но срочность, с которой собрали саммит европейских лидеров, понятна. Выборы в Европарламент настолько изменили политический баланс сил в Европе, что вопрос, кого назначит следующим главой Еврокомиссии, грозит столкнуть лбами не только противников, но и союзников.

"Мы должны бережно относиться друг к другу. И понимать, что в конечном итоге перед нами стоит конструктивная задача, и мы можем в значительной мере определить работоспособность ЕС", - сказала федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

Сама Меркель в Брюссель приехала прежде всего, чтобы поддержать кандидатуру баварца Манфреда Вебера. Его уже было наделили статусом "преемника Юнкера". Но теперь , когда блок ХДС/ХСС потерял значительную часть поддержки избирателя, поставить во главе Еврокомиссии "своего человека" Берлину будет куда сложнее. Против уже высказались 11 стран, в том числе ближайший союзник - Франция.

Подробности смотрите в репортаже Екатерины Выскребенцевой.