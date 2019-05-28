В Москве прошла третья волна публичных слушаний по проектам реновации

На собраниях жители обсудили предложения проектировщиков по размещению домов

В Москве завершился очередной этап публичных слушаний по проектам планировки кварталов реновации, передает ТВЦ.RU. В пяти районах прошли собрания, где жители обсуждали предложения проектировщиков по размещению домов, объектов социальной и транспортной инфраструктуры. Проекты будут реализованы в районах Алтуфьевский, Бабушкинский, Люблино и Покровское-Стрешнево. В обсуждениях также принимали участие жители Лосиноостровского района.

"При создании проектов мы старались опираться на реальные потребности москвичей. Для этого мы проконсультировались с представителями различных департаментов, в том числе здравоохранения и образования. Кроме того, мы изучали замечания жителей, направленные в письменной форме, а также опубликованные в соцсетях и СМИ. В результате в проекты были включены именно те объекты, которых не хватало тому или иному району", – сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

На собраниях жители могли задать разработчикам все интересующие их вопросы, касающиеся планировок территории, а также оставить свои мнения и предложения по проекту. Кроме того, еще в течение семи дней после проведения собраний свои замечания можно будет направить в окружные градостроительные комиссии в письменном виде или по электронной почте. Все предложения, собранные во время публичных слушаний, будут переданы проектировщикам для внесения корректировок.

"Собрания участников публичных слушаний – важный этап реализации программы реновации. Мы рады, что жители принимают активное участие в обсуждениях и высказывают свои мнения. Благодаря такому диалогу, мы сможем создать такую городскую среду, где будет комфортно людям всех возрастов и профессий. После проработки замечаний и внесения в проект корректировок, авторы смогут приступить к планированию этапов реализации проекта с указанием дат и адресов" – добавила Княжевская.

Третья волна публичных слушаний стартовала в Москве 14 мая, когда проекты были опубликованы на сайтах префектур. С 20 по 27 мая в районах-участниках слушаний, а также в информационном центре реновации по адресу 2-я Брестская, дом 6 были открыты экспозиции, где на планах и визуализациях жители могли ознакомиться со всеми деталями планировки. На сегодняшний день в Москве уже прошли публичные слушания по 12 проектам.