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Не хватило балла: результаты "Евровидения" могут вновь пересмотреть

21:50
  • вторник
  • 28 мая 2019

Литва намерена требовать компенсаций

Литва обнаружила ошибку в подсчете голосов на "Евровидении" и обратилась с жалобой в Европейский вещательный союз.

Общественный вещатель LRT выяснил, что Италия предоставила неточные результаты голосования, которые отличаются от опубликованных на сайте "Евровидения" итогов. В результате литовскому певцу Юриюсу Векленко не хватило одного балла, чтобы попасть в финал.

Кроме пересмотра итогов, Векленко имеет право получить финансовую компенсацию, однако артист самоустранился от решения этих вопросов, переадресовав их своему менеджеру, пишет РИА Новости.

Многим подобные инсинуации с результатами конкурсов уже порядком поднадоели. Ранее итоги "Евровидения-2019" уже пересматривали. В конечном счете артист от России Сергей Лазарев, занявший третье место, получил дополнительный балл, а победитель конкурса голландец Дункан Лоуренс – шесть, но на итоговый результат это все равно не повлияло. А вот Норвегия (6) и Швеция (5) поменялись местами, Северная Македония (7) обогнала Азербайджан (8), а Белоруссия (24) — Германию (25).

Видео: Сергей Лазарев и его сын Никита

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