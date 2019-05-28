На Украине после смены власти потеряли секретные серверы

Новый глава СНБО показал пустые комнаты администрации президента

Новый глава СНБО Украины Александр Данилюк сообщил о пропаже серверов с секретной информацией из здания администрации президента. По его словам, еще месяц назад комната "выглядела иначе".

Данилюк опубликовал в Facebook видеозапись из помещения, где проходили заседания совета. Он показал две пустые комнаты с торчащими из стен проводами, подчеркнув, что серверы в том числе содержали информацию о принятых в помещении решениях, а также данные из секретных источников, поступавшие по защищенным каналам связи.

"Вот такая вышла цивилизованная передача власти", - заключил Данилюк. Он заявил, что у него "нет слов" и что разбираться в ситуации будут правоохранительные органы.

Пропажу серверов в АП прокомментировал бывший пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко. Он заявил, что конфиденциальной информации на сервере не сохранялось, а вся техника была арендована на деньги экс-президента Петра Порошенко, поэтому была возвращена владельцу.

Со своей стороны, бывший секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Данилюк продемонстрировал ситуационную комнату в АП, в то время как главный ситуационный центр СНБО с соответствующим оборудованием находится под охраной и работает в штатном режиме.

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