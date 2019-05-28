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Зеленский переманил российского хоккеиста

22:58
  • вторник
  • 28 мая 2019

Президент предоставил спортсмену украинское гражданство

Владимир Зеленский предоставил украинское гражданство российскому хоккеисту Александру Костикову. Решение, как говорится в указе президента, мотивировано государственными интересами Украины.

Саакашвили едет помогать Зеленскому
Саакашвили предложили премьерское кресло на Украине

Костиков - нападающий донецкого хоккейного клуба "Донбасс". Он родился в 1997 году в Москве, но в настоящее время проживает в Донецкой области. До 2017 года спортсмен играл в молодежной хоккейной лиге в России.

Во вторник Зеленский вернул гражданство Украины экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили. Политик, как ожидается, вернется на Украину в среду. Ему уже предложили занять премьерское кресло.

Видео: Саакашвили едет помогать Зеленскому

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