Зеленский переманил российского хоккеиста

Президент предоставил спортсмену украинское гражданство

Владимир Зеленский предоставил украинское гражданство российскому хоккеисту Александру Костикову. Решение, как говорится в указе президента, мотивировано государственными интересами Украины.

Костиков - нападающий донецкого хоккейного клуба "Донбасс". Он родился в 1997 году в Москве, но в настоящее время проживает в Донецкой области. До 2017 года спортсмен играл в молодежной хоккейной лиге в России.

Во вторник Зеленский вернул гражданство Украины экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили. Политик, как ожидается, вернется на Украину в среду. Ему уже предложили занять премьерское кресло.

Видео: Саакашвили едет помогать Зеленскому