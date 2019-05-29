В США мощное торнадо сравняло дома с землей (видео)

Пострадали более 100 человек

По меньшей мере 130 человек пострадали и один погиб из-за мощного торнадо, который обрушился на американские штаты Огайо и Индиана. Жертвой стихии стал мужчина, на дом которого упал автомобиль, сообщает "ТВ Центр".

Наиболее пострадал город Дейтон. Пять миллионов человек остались без электричества, смерч буквально сравнял дома с землей. Повалены деревья, дороги усеяны обломками, нарушено водо- и газоснабжение. Для местных жителей, лишившихся крова, открыты центры временного размещения.

За последние пару недель в США наблюдалась необычайно высокая активность торнадо. За это время поступило 36 предупреждений о неблагоприятных погодных условиях.