Питеру Хиггсу - 90: как была предсказана "частица Бога"

Модель с Хиггсовским бозоном позволила построить квантовую теорию поля

Лауреат Нобелевской премии по физике Питер Хиггс празднует юбилей. Выдающемуся британскому учёному, а ныне профессору в отставке - 90. Он предсказал существование элементарной частицы, "недостающего звена", или, как ее еще называют, "частицы Бога". Квант поля Хиггса был впоследствии обнаружен в точности с его предсказаниями и получил название бозон Хиггса.

Наверно, это самый счастливый момент в его жизни, ведь доказательства существования бозона Питер Хиггс ждал почти полвека. В далеком 1964, гуляя по живописным окрестностям Эдинбурга, ему в голову пришла мысль о существовании элементарной частицы - "частицы бога" как назовут её современники, передает "ТВ Центр".

Адронный коллайдер - самая крупная экспериментальная установка в мире. Находится на территории сразу двух стран Франции и Швейцарии. Именно там, разогнав адроны, получили бозон Хигсса. А ведь некоторые ученные концом света пугали. Мол, возникнет черная дыра, которая поглотит все вокруг. Не случилось. Зато в так называемой "стандартной модели" все стало более-менее понятно. По крайней мере, физикам.

"Бозон Хиггса оказался таким ключевым понятием для того, чтобы существовала стандартная модель, которая объясняет все, что мы знаем", - рассказал главный научный сотрудник Объединенного института ядерных исследований Игорь Голутвин.

То есть то, что Хиггс и так знал на протяжении пятидесяти лет. Быть может, поэтому ему просто стало скучно. От дел научных отошел еще четверть века назад. Все научные новости узнает от коллег по Эдинбургскому университету. Любить читать книги, слушать классическую музыку, проводить время с женой и внучками.

Профессору в отставке, впрочем, рано почивать на лаврах. Приходится спорить с теми, кто идею бозона ставит под сомнения, а таких немало.

Матвей Шестаков, Валерия Дзгоева, Сергей Титов, "ТВ Центр".