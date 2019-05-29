Эксперт: ржавые американские фрегаты Киева не страшны Крымскому мосту

Украина может развязать "настоящую войну"

Украина может устроить новую провокацию против Крымского моста при помощи боевых кораблей. Их Киев может получить от Вашингтона, утверждает военный эксперт Александр Артамонов.

Он напомнил, что в мае 2018 года один из американских журналистов призвал напасть на мост. После этого украинские политики всерьез об этом задумались. В ноябре командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко сообщил, что США направили на Украину предложение передать списанные эсминцы типа Oliver Hazard Perry.

Несмотря на то, что корабли уже устаревшие, действия украинских военных все равно могут "развязать настоящую войну". "Ведь применение фрегатов будет означать начало широкомасштабных боевых действий с возможностью асимметричного ответа, так как речь будет идти о военной агрессии против России", — отметил Артамонов в еженедельнике "Звезда".

При этом он подчеркнул, что Крымский мост непрерывно охраняется зенитными ракетными комплексами "Тор", "Панцирь", а также "Бук-М2". С воздуха защищают его и С-400.

Кроме того, создатели моста предусмотрели опасность тарана опор сооружения. В связи с этим они установили "палы" из железобетона, металлического шпунта и камней. Ни одно современное "плавсредство не способно причинить такому монолиту хоть какой-либо ущерб". Нельзя забывать и о пограничниках, а также противодиверсионной группе Черноморского флота, работающих в этом районе.

25 ноября прошлого года российские пограничники задержали в Керченском проливе три украинских судна. Ими оказались бронекатера "Бердянск", "Никополь", а также буксир "Яны Капу". Эти корабли незаконно пересекли границу. По данному факту ФСБ России возбудила уголовное дело, арестованы 24 украинских моряка.

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