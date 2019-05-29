В России появится "отцовский капитал"

Его сумма будет сопоставима с маткапиталом

В России могут ввести "отцовский капитал". Речь идет о субсидии, которую предлагается выплачивать при появлении третьего ребенка, если все дети рождены и воспитываются в одной семье в зарегистрированном браке.

При этом "отцовский капитал" не вытеснит материнский. Сумма будет сопоставима с выплатами по маткапиталу. Она сейчас составляет более 450 тысяч рублей.

"По исследованиям социологов, "третьего ребенка заказывает отец". Но крен сейчас в сторону важности материнства, и роль отцов в госпрограммах остается недооцененной", - рассказал зампредседателя комиссии Общественной палаты России по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко.

Реализация этого проекта, как ожидается, будет начата с регионов Дальнего Востока — в рамках национальной программы его развития, пишет газета "Известия" со ссылкой на доклад комиссии.

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию, которое было озвучено в феврале этого года, заявил, что очень важно заняться поддержкой семей и укреплением семейных ценностей. Глава государства предложил конкретные меры по поддержке семей.