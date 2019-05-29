"Она невыносима": стало известно, почему мать сбежала от Меган Маркл

Дория Рэгланд выдержала рядом с дочерью лишь две недели

После рождения первенца Меган Маркл и принца Гарри было объявлено, что мать герцогини Сассекской Дория Рэгланд будет жить с молодыми родителями. Но прошло две недели и женщина спешно покинула Фрогмор-хаус.

Позже стало известно, что 62-летняя Дория вернулась в Лос-Анджелес. Рэгланд сфотографировали возле ее дома в Штатах, женщина выгуливала собак. Отъезд матери Меган Маркл вызвал вопросы, но герцогиня не комментировала произошедшее.

Как выяснили журналисты Daily Express, Рэгланд уехала в США спустя две недели после рождения внука из-за разногласий с дочерью. Меган так рьяно опекает новорожденного сына, что даже родную мать к нему не подпускает. Маркл якобы даже не дает никому держать Арчи на руках, исключение - принц Гарри.

"Она стала невыносима. Меган любит контролировать все. Она просто не может оставить никого наедине с Арчи", - рассказал один знакомых экс-актрисы, пожелавший остаться неназванным.

Дория не стала мириться с капризами дочери и просто уехала домой. Теперь Меган осталась с Арчи совсем одна. У Маркл даже няни, а принц Гарри постоянно в разъездах и не может помогать жене.