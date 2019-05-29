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"Вам чекушечку бы": пьяный депутат Рады поскандалил в прямом эфире

09:28
  • среда
  • 29 мая 2019

Зрители возмущены поведением парламентария

Народный депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук пришел на телеканал ZIK для участия в телепорграмме. Однако съемки прошли не совсем так, как ожидали организаторы. Зрители, звонившие в телестудию, решили, что нардеп нетрезв.

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Предположение высказал один из дозвонившихся. "Вы можете оценивать как угодно. Я нахожусь в состоянии, в каком я есть", — подчеркнул в ответ Мосийчук.

Спустя какое-то время он устроил скандал в студии, пишет "Известия". "Все эти уроды, которые звонят и рассказывают: нетрезвое состояние, идиот, дурак и тому подобное… Это все люди, которые направляются из определенного центра. Господи, дай им понимания. Не будем уточнять, но мы все понимаем, из какого", — сказал он.

Говоря о своем поведении, нардеп оправдался тем, что только вышел из больницы, и у него тяжелое психологическое состояние. Также он подчеркнул, что звонок был сделан для того, чтобы подорвать его репутацию.

В конце еще один звонивший предложил принести Мосийчуку "чекушечку или бутылку пива", чтобы тот "уже успокоился". В ответ нардеп потребовал принести ему депутата от Радикальной партии Андрея Лозового, который, по его словам "сдохнет вместе со своей прокуренною и пропитою печенью". Говоря о том, почему между двумя парламентариями возник конфликт, Мосийчук отметил, что это "их личное дело". До этого Мосийчук подчеркнул, что выходит из Радикальной партии Олега Ляшко.

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