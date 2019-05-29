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Названы самые востребованные профессии в России

10:13
  • среда
  • 29 мая 2019

Список возглавил продавец-кассир

Стало известно, работников каких профессий больше всего не хватало на рынке труда на конец 2018 года. На первом месте стоит должность продавца-касссира. О ней заявили в 980 случаях.

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Второе место заняла профессия повара — ее назвали чуть более 860 раз, говорится в сообщении Росстата. Третьими стали педагоги профессионального и дополнительного образования. Также востребованы юристы, бухгалтеры, медсестры и социальные работники, отмечает "Газета.Ru".

Опрос проводил Всероссийский научно-исследовательский институт (ВНИИ) труда. Всего в исследовании приняли участие почти 27 тысяч организаций.

В апреле этого года Институт повышения квалификации (ИПК) "ТехноПрогресс" сообщил о росте спроса на рабочие специальности. Самой востребованной оказалась профессия стропальщика.

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