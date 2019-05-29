В фарше на российских прилавках нашли смертельно опасные бактерии

Они могут вызвать листериоз

В Роскачестве проверили фарш, который жители покупают в магазинах. Эксперты отобрали 17 самых популярных торговых марок фарша "Домашний" из свинины и говядины. Стоимость одного килограмма на момент закупки составила от 200 до 430 рублей.

Продукция прошла испытания по 68 показателям качества и безопасности. В итоге выяснилось, что во всех образцах эксперты не обнаружили пестицидов, тяжелых металлов, а также радионуклидов. При этом в фарше "Мясницкий ряд" и "Мясновъ" обнаружены бактерии листерии. Они способны вызвать пищевое заболевание листериоз. Оно может привести, в том числе, и к смертельному исходу.

Кроме того, обнаружено превышение норм антибиотиков в двух торговых марках. Это "Рестория" и "Ариант". Примечательно, что вторая марка превысила норму в 20 раз, пишет "Известия".

Кроме того, Роскачество исследовало состав фарша, а также его вкус. В процессе дегустации готовых котлет в фарше "Ашан" и "Черкизово" было обнаружено высокое содержание жировой и соединительной ткани. Кроме того, в продукции "Мираторга" и "Рестории" нашли грубую соединительную ткань и жилы.

Говоря о вкусе, эксперты отметили, что солоноватый привкус был отмечен у продукции марки "Самсон", а кисловатый — у "Мираторга". При этом лучшей по органолептическим показателям оказалась продукция "Ариант".

В результате исследователи выяснили, что только фарш марки "Хороший вкус" из Свердловской области может претендовать на российский "Знак качества".

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