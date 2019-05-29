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Маркл потерпела крах в попытках подружиться с королевой

10:48
  • среда
  • 29 мая 2019

У Елизаветы II и Миддлтон больше общего

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс рассказала, что королева Великобритании Елизавета II относится к Кейт Миддлтон как к другу, а к Меган Маркл - как к младшему члену венценосной семьи. 
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По словам Джуди Джеймс, герцогиня Кембриджская входит в число тех немногих людей, которым удается веселить королеву. "Кейт всегда медленно, но верно интегрировалась в королевскую семью. Ее несколько старомодное поведение в этом отношении нашло понимание со стороны королевы, которая все больше и больше относится к ней не только как невестке, но и как к другу", - цитирует эксперта Daily Express

Как объяснила Джеймс, Елизавета II и Кейт Миддлтон одинаково используют язык тела, пытаясь скрыть душевные переживания и эмоции. Обе женщины прекрасно держат себя на публике, но вместе с тем не любят повышенный интерес к своей персоне. Они всегда выглядят идеально, считает эксперт. 

Свидетельством теплых взаимоотношений между королевой и герцогиней послужило в том числе их общение на цветочном шоу в Лондоне. По словам Джуди Джеймс, на лице Елизаветы II расцвела улыбка, когда она увидела, что к ней приближается невестка. А по лицу герцогини было видно, что ее очень радует расположение королевы. 

Эксперт уверена, что к Меган Маркл, которая появилась в Букингемском дворце после Кейт Миддлтон, Елизавета II относится иначе. Для монарха она еще пока младший член семьи. И это несмотря на то, что Кейт и Меган ровесницы. При этом на одной из встреч Джеймс заметила, как герцогиня Сассекская что-то шептала королеве, прикрывая рот рукой. "Это интимный жест, который подразумевает крепкую связь между людьми", - отметила специалист по языку тела. 

Ранее сообщалось, что британская королева пошла против правил, решив посетить похороны своей верной экономки. 

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