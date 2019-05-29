В каком липовом меде в России есть яд

Некоторая продукция может оказаться опасной для здоровья

Эксперты "Росконтроля" провели исследование липового меда в России. Выяснилось, что среди предлагаемой потребителям продукции есть образцы, вредные для здоровья.

Специалисты проверили продукцию шести брендов. Это "Берестов А.С. / Башкирхан", "Медовая долина", "Пчелкин мед", "Медовая Кубань", "Призвание — пчеловод" и Darbo.

Так, в меде "Призвание — пчеловод" оказался повышен уровень гидроксиметилфурфурала. Он образуется при хранении и нагревании меда, а также обработке пчел от болезней. Вещество обладает токсичными свойствами, а в больших дозах может вызвать паралич. В малых же оно угнетает нервную систему. В этом же образце были найдены антимикробные препараты нутрифуранового ряда. Эти факты стали одной из причин внесения меда образца в Черный список "Росконтроля".

Также основным показателем натуральности, зрелости и биологической активности меда является диастазное число. Согласно данным исследования, оно оказалось низким у продукции "Пчелкин мед", "Медовая Кубань" и того же "Призвание — пчеловод". В компанию к нему в черный список отправили "Медовую Кубань". А вот "Пчелкин мед" попал в список товаров с замечаниями.

Лучшим же в списке оказался мед Darbo. Его оценка – 71 балл из 100. "Медовая долина" получила на балл меньше, а у меда "Башкирхан" оценка – 67.

Исследование оказалось в распоряжении ТВЦ.RU. Полностью с ним можно ознакомиться на сайте "Росконтроля".

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