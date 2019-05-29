Путин рассказал об эффективности работы ЕАЭС

Президент России прибыл на заседание Высшего Евразийского экономического совета, которое открылось в столице Казахстана

Главное политическое событие этого дня. Заседание Высшего Евразийского экономического совета в среду проходит в Нур-Султане. Саммит юбилейный - ЕАЭС был образован ровно пять лет назад. Президенты России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии обсуждают вопросы взаимодействия в самых разных сферах. По итогам будет подписан ряд документов, касающихся макроэкономической стратегии на ближайшие два года.

В среду юбилейный саммит Евразийского экономического союза в столице Казахстана продолжает свою работу. Стартовал он с совместного фотографирования. После чего лидеры отправились на переговоры. Сначала запланирован узкий состав. Затем широкий, во время которого к главам государств присоединятся официальные делегации. По итогам заседания планируется подписание ряда совместных документов, передает "ТВ Центр".

Среди них соглашение, на основе которого будет сформирован единый энергетический рынок Евразийского экономического союза. Заработать он должен к 2025 году. К этому же моменту начнет функционировать и общий рынок газа ЕАЭС. С большой долей вероятности в среду будут обсуждать и вопрос поставки нефти из Казахстана в Беларусь. В Нур-Султане, в принципе, не против этого. Вот только предоставлять скидку Минску, как это делает Москва, Казахстан не хочет. И даже если Лукашенко согласится на условия казахов, вопрос поставок все равно придется согласовывать с Россией, через территорию которой эта нефть пойдет транзитом. Пресс-секретарь российского президента не исключил, что Путин и Лукашенко могут на эту тему пообщаться. Но эта беседа тоже своего рода интрига этого саммита, учитывая состояние двусторонних отношений в целом. Сейчас назвать их идеальным, конечно, нельзя.

Впрочем, все это детали, никак не влияющие на общее положение дел в Евразийском экономическом союзе. "Эффективность признают все страны-члены. Пока их пять: это Россия, Казахстан, Беларусь, Киргизия и Армения. Официальным кандидатом на вступление в этот союз является Таджикистан. Статус наблюдателя имеет Молдова. И, возможно, уже сегодня кто-то из них может стать полноправным членом ЕАЭС, учитывая стремление Кишинева и Душанбе. И это понять, конечно, можно. Товарооборот внутри ЕАЭС уверенно растет. Особый толчок развитию союза даст участие в китайском глобальном проекте "Один пояс - один путь". Помимо Пекина соглашение о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом хотят подписать еще более сотни стран", - отметил Путин.

Успешность этого экономического проекта уже всем очевидна. И, как сказал накануне первый президент Казахстана и автор идеи евразийской интеграции Нурсултан Назарбаев, если бы ЕАЭС не было, его непременно стоило бы создать. Впрочем, останавливаться на достигнутом никто не собирается. Подтверждение тому - список документов, которые планируют подписать в среду. Все это должно обеспечить Евразийскому экономическому союзу развитие на десятилетия вперед.

Александр Панюшкин, Владимир Черных, Василий Батурин, "ТВ Центр", Нур-Султан, Казахстан.