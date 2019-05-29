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Россия на Совбезе ООН рассказала о провокации в Идлибе

11:42
  • среда
  • 29 мая 2019

США демонстративно игнорируют сигналы из нашей страны

Россия обеспокоена появлением сфабрикованных материалов о применении сирийской правительственной армией химического оружия в провинции Идлиб. Об этом заявил представитель нашего МИД, выступая на заседании Совбеза ООН.

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По данным внешнеполитического ведомства, в целях провокаций с использованием боевых отравляющих веществ террористы создали отдельную структуру, получившую название "химическое крыло". Главная цель - дискредитировать официальный Дамаск перед международным сообществом, передает "ТВ Центр".

О подобных планах радикалов ранее неоднократно предупреждали в нашем Минобороны. Тем не менее, администрация Вашингтона демонстративно проигнорировала сигналы Москвы. А вот на новые сообщения о якобы готовящихся химатаках сирийской армии в Вашингтоне заявили, что будут действовать решительно и быстро.

В ответ в нашем МИД призвали действовать не "быстро", а "умно" и на основании только проверенных данных.

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