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Администрация Зеленского потеряла серверы с секретной информацией

11:39
  • среда
  • 29 мая 2019

С таким давлением еще не сталкивался ни один глава государства

Ситуация, которой пока не нашлось достойного объяснения. На Украине в здании Службы национальной безопасности не досчитались серверов, на которых хранилась секретная информация. В сложившейся неразберихе команда Зеленского небезосновательно подозревает представителей прежней власти.

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Владимир Зеленский постепенно формирует свою команду. Накануне назначил секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка. Тот отправился принимать дела, но обнаружил в кабинетах лишь голые стены, передает "ТВ Центр".

"Это ситуационная комната администрации президента. Еще месяц назад здесь всё было абсолютно по-другому. На стенах размещались мониторы, подключенные к серверам. Серверы, на которых хранилась информация, находились в этой комнате. Как видите, они тоже исчезли. Все было снято при смене президента. Вот такая вышла передача власти", - заявил он.

А ведь поздравляя Зеленского с победой, Порошенко обещал ему любую помощь и поддержку в рамках цивилизованной, как он подчеркнул, и демократической передачи власти на Украине. А тут такой казус.

Правда, пресс-секретарь экс-президента тут же поспешил заявить, что пропавшее оборудование Порошенко арендовал за свой счёт и теперь оно возвращено владельцу. А бывший секретарь СНБО Турчинов и вовсе заявил, что Александр Данилюк попросту ошибся адресом.

"Главный ситуационный центр СНБО расположен на улице Болбочана, всё оборудование находится под надёжной защитой и исправно работает", - отметил он.

Так или иначе, положение довольно странное, но в стиле всего, что происходит на Украине. Например, никто не даст гарантии, что секретные данные не были скопированы на те самые арендованные Порошенко серверы. Хорошо хоть кабинет президента в здании администрации остался цел. Никуда не делись и те, кто крайне недоволен появлением нового лица в украинской политике.

Впрочем, кое-что наперекор Порошенко Зеленский сделать все же успел. Например, вернул украинское гражданство Михаилу Саакашвили. "Все это время я верил, что вернусь. Дайте мне вернуться, оглядеться по сторонам. Я так соскучился по Киеву, по Одессе, по борщу с пампушками", - сказал экс-глава одесской гособладминистрации.

Однако в украинской биографии Саакашвили были не только руководство Одессой и борщ с пампушками, но и бегство по крышам, и арест, и депортация с применением силы. Об этом он предпочел пока не вспоминать. Зато в команде Зеленского заметили, что возвращая гражданство, президент лишь восстановил нарушенный закон, но деяниями Саакашвили на Украине еще займутся правоохранительные органы.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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