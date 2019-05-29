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В Москве обсудили ситуацию с правами верующих на Украине

11:48
  • среда
  • 29 мая 2019

В форуме принимает участие множество экспертов и общественных деятелей

В Москве в среду проходит международная конференция, на которой обсуждают ситуацию с правами верующих на Украине. Уже не первый год жители соседней страны подвергаются дискриминации, которая активно поддерживалась прежней властью. Искусственный раскол украинской православной церкви, захват храмов с участием силовиков и нападение на священников вызвали обеспокоенность ООН и многих правозащитных организаций, передает "ТВ Центр".

В форуме участвуют не только представители традиционных религиозных конфессий из России и других государств, но и общественные деятели, эксперты и дипломаты - в течение дня они обменяются мнениями по поводу сложившейся ситуации.

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Верующие на Украине
Обсуждение ситуации с правами верующих на Украине
Обсуждение ситуации с правами верующих на Украине
Верующие на Украине
Верующие на Украине
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