В Москве обсудили ситуацию с правами верующих на Украине

В форуме принимает участие множество экспертов и общественных деятелей

В Москве в среду проходит международная конференция, на которой обсуждают ситуацию с правами верующих на Украине. Уже не первый год жители соседней страны подвергаются дискриминации, которая активно поддерживалась прежней властью. Искусственный раскол украинской православной церкви, захват храмов с участием силовиков и нападение на священников вызвали обеспокоенность ООН и многих правозащитных организаций, передает "ТВ Центр".

В форуме участвуют не только представители традиционных религиозных конфессий из России и других государств, но и общественные деятели, эксперты и дипломаты - в течение дня они обменяются мнениями по поводу сложившейся ситуации.