Huawei подала в суд на США

Компания требует, чтобы ее внесение в черный список было признано антиконституционным

Китайская компания Huawei подала иск в американский суд на администрацию США. Представители цифрового гиганта потребовали отменить решение о внесении компании в черный список. Кроме того, представители корпорации настаивают, что действия Штатов противоречат конституции страны, передает "Газета.Ru".

Напомним, две недели назад американские власти запретили своим компаниям вести бизнес с Huawei без соответствующих лицензий. Уже приостановил сотрудничество Google - в сферах, которые касаются передачи оборудования, программного обеспечения и технических услуг.

В Huawei уверены: власти США под прикрытием обеспечения национальной безопасности пытаются вытеснить компанию со своего рынка. Но от их действий понесли потери уже более тысячи американских компаний, а сотни людей остались без работы.