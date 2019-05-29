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Huawei подала в суд на США

11:55
  • среда
  • 29 мая 2019

Компания требует, чтобы ее внесение в черный список было признано антиконституционным

Китайская компания Huawei подала иск в американский суд на администрацию США. Представители цифрового гиганта потребовали отменить решение о внесении компании в черный список. Кроме того, представители корпорации настаивают, что действия Штатов противоречат конституции страны, передает "Газета.Ru".

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Напомним, две недели назад американские власти запретили своим компаниям вести бизнес с Huawei без соответствующих лицензий. Уже приостановил сотрудничество Google - в сферах, которые касаются передачи оборудования, программного обеспечения и технических услуг.

В Huawei уверены: власти США под прикрытием обеспечения национальной безопасности пытаются вытеснить компанию со своего рынка. Но от их действий понесли потери уже более тысячи американских компаний, а сотни людей остались без работы.

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