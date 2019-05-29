В Москве стартовал фестиваль театральных школ стран БРИКС

Мероприятие собрало множество гостей

В Москве стартовал третий Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС. Торжественное открытие состоялось на сцене большого амфитеатра парка "Зарядье", передает "ТВ Центр".

Традиционно в фестивале принимают участие гости из Бразилии, Южной Африки, Индии и Китая. В этом году состав пополнился ещё и творческими делегациями из Армении и Белоруссии. Всего больше 420 студентов и преподавателей высших театральных школ, для которых фестиваль - возможность приобрести новые знания и опыт. В рамках мероприятия также пройдут и научные конференции.