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В Москве стартовал фестиваль театральных школ стран БРИКС

12:32
  • среда
  • 29 мая 2019

Мероприятие собрало множество гостей

В Москве стартовал третий Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС. Торжественное открытие состоялось на сцене большого амфитеатра парка "Зарядье", передает "ТВ Центр".

Традиционно в фестивале принимают участие гости из Бразилии, Южной Африки, Индии и Китая. В этом году состав пополнился ещё и творческими делегациями из Армении и Белоруссии. Всего больше 420 студентов и преподавателей высших театральных школ, для которых фестиваль - возможность приобрести новые знания и опыт. В рамках мероприятия также пройдут и научные конференции.

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Зрители в амфитеатре парка "Зарядье"
Зрители в амфитеатре парка "Зарядье"
Фестиваль театральных школ стран БРИКС в "Зарядье"
Фестиваль театральных школ стран БРИКС в "Зарядье"
Зрители в амфитеатре парка "Зарядье"
Зрители в амфитеатре парка "Зарядье"
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