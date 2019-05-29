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"Юлина душа плачет": смолу на кресте с могилы Началовой приняли за мироточение

11:39
  • среда
  • 29 мая 2019

Шарлатаны наживаются на смерти певицы

Юлия Началова скончалась больше двух месяцев назад, но многие так и не приняли уход певицы. Люди ходят на ее могилу чаще, чем в театр. И не у всех посетителей благие намерения.

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Как пишут "Дни.ру", колдуны и ведьмы всех мастей решили заряжать крема и воду на последнем пристанище Юлии. Шарлатаны уверяют, что таким образом лечат подагру и диабет. Подливают масла в котел слухов и сплетен работники кладбища. Недавно они заявили журналистам, что дубовый крест на могиле певицы замироточил – на нем появились маслянистые благоухающие капли.

Поклонники певицы приняли это за знак свыше. И в очередной заявили о святости своей любимицы. "Это Юлина душа плачет", - сочли они.

Однако спешим разубедить фанатов Началовой. На кресте проступила смола. Такое бывает, если свежую древесину оставить под палящим солнцем. Никого чуда тут нет.

Ранее пресс-секретарь певицы Анна Исаева обратилась к поклонникам, устроившим вакханалию на могиле артистки. "Я понимаю простых людей, любивших Юлю. Они помнят, и это главное. Выражают свое отношение, как умеют. Духовную семинарию не оканчивали. Как обращаться с верой и памятью, толком не осведомлены. Прошу об одном – будьте так же аккуратны с этим вопросом", - написала Исаева на свой странице в Instagram.

Юлия Началова скончалась 16 марта после пяти дней комы. Ей было 38 лет. Причиной смерти певицы стала острая сердечная недостаточность, которая наступила из-за отека легких и мозга. Похоронили артистку на Троекуровском кладбище.

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