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Что нельзя есть и пить москвичам во время жары

11:44
  • среда
  • 29 мая 2019

Лучше отказаться от мяса и кофе

Жителям Москвы в жару лучше ограничить себя в употреблении мяса и не пить кофе. Об этом заявил главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

По его словам, аномальное повышение температуры может негативно сказаться на здоровье. Чтобы уберечь свое здоровье, нужно меньше находиться на улице, а также не увлекаться физическими нагрузками. "В помещении используйте вентиляторы и кондиционеры, обеспечьте проветривание помещений - откройте форточки или окна. Также постарайтесь в течение дня принять прохладный душ", - сказал Тяжельников.

Кроме того, он посоветовал во время выхода на улицу одеваться в одежду из натуральных и легких тканей светлых тонов. Кроме того, нужно использовать головной убор, а также солнцезащитные очки, передает Агентство "Москва". А еще рекомендуется есть больше овощей и фруктов, а также пить много воды.

Нужно есть меньше мяса, а также копченых, жареных и скоропортящихся продуктов питания. При этом необходимо употреблять как можно больше жидкости. Это вода, чай, морс, минеральная вода. А вот о кофе, а также алкоголе, сладких и газированных напитках лучше забыть. Зато надо увеличить в рационе количество овощей и фруктов.

Ранее сообщалось, что на текущей неделе Москву накроет аномальная жара. Воздух в столице прогреется до +32 градусов.

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Видео: аномальная жара накроет Москву

 

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