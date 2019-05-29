Сергей Левкин: Реновация повысит стоимость квартир во всех домах новых кварталов

Выгодоприобретателями реновации станут все жители района

Цена на жилье в домах, которые были построены в рамках программы реновации, выше, чем в расселяемых, на 30%. Об этом рассказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

"В свое время мы довольно много рассказывали о том, что участники программы получат квартиры, площадь которых будет в среднем на 30% больше, чем в расселяемых зданиях за счет более просторных помещений общего пользования, кухонь, прихожих, коридоров", - напомнил он.

По его словам, в новых квартирах уже выполнена отделка, установлены новые пластиковые окна, а также застеклены балконы. Теперь специалисты получили возможность подсчитать рост капитализации новых квартир. Цена однокомнатной квартиры увеличивается примерно на 2,2 миллиона рублей, двухкомнатной – на 3,1 миллиона, а трехкомнатной – на 3,9 миллиона рублей, передает MK.RU.

Кроме того, Левкин подчеркнул, что выгодоприобретателями от реновации станут все жители района. "Все просто - новыми школами, детскими садами, поликлиниками и всей возводимой инфраструктурой будут пользоваться и жители квартала реновации, и все остальные", - отметил он.

Также глава департамента подчеркнул, что жители соседних домов смогут приходить в магазины, кафе, аптеки и мастерские, которые откроются на первых этажах новых зданий. В жилых домах, которые будут построены по Программе реновации до 2021 года, количество нежилых помещений, предназначенных для нужд малого бизнеса, будет в четыре раза больше, чем в старых домах, которые будут снесены.

А еще во время строительства новых домов обновят энерго- и теплосети, а также водопровод, ведущий к близлежащим домам. Из-за этого, как считают эксперты, стоимость квартир возрастет не только у граждан, которые стали непосредственным участником Программы реновации, но и у не переселившихся соседей.

Между тем, Левкин отмечает, что большую часть квартир по Программе реновации купят москвичи. В первую очередь, это сделают жители тех же сносимых пятиэтажек или выходцы из соседних районов. Причина в том, что в районах реновации с 2000 года почти не велось жилищное строительство. Таким образом, люди, намеревавшиеся купить квартиры в этих районах, не могли этого сделать. Теперь же такая возможность у них появится.

При этом количество сданных строителями и купленных новых квартир, в "Старой Москве" растет быстрее, чем численность населения. То же самое будет происходить и с квартирами, которые поступят в продажу в кварталах реновации.

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