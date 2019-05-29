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"Прости, что не пришел к тебе на похороны": Тимати публично покаялся перед Децлом

11:18
  • среда
  • 29 мая 2019

Рэпер перепел хит "Мои слезы"

Рэпер Тимати исполнил песню, посвященную умершему другу и коллеге Децлу. После этого отец покойного музыканта выразил Тимати свое уважение. 
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На днях Тимур Юнусов, более известный как Тимати, и участник шоу "Песни" SLAME показали номер с голограммами молодого и взрослого Децла. Музыканты исполнили песню, за основу которой был взят хит Децла "Мои слезы".   

Во время этого выступления Тимати извинился перед Децлом за то, что был плохим другой, что не помог ему в трудную минуту и не пришел на его похороны. Рэпер спел о том, как их творческие пути разошлись - один выбрал коммерческий успех, а второй писал музыку не для всех. По словам Тимати, Кирилл Толмацкий потерял все, но остался легендой. 

Продюсер Александр Толмацкий, отец Децла, поблагодарил Тимати за этот номер. "Никогда не поздно признать, что ты был неправ, и вдвойне сложнее, если при жизни вы были в конфронтации. Я уважаю тех, кто может признавать свои ошибки, и форма здесь не имеет значения", - написал Толмацкий в Instagram. 

Ранее стало известно, что Тимати примирился с отцом Децла, с которым он не общался 18 лет. Музыкант попросил у продюсера разрешения на использование песни "Мои слезы". 

Отметим, что у Тимати и Децла были натянутые отношения. В начале 2000-х годов Юнусов был помощником (MC) популярного на тот момент Децла. "У Децла и Тимати не было никакого конфликта. Вообще, я был инициатором всего этого… Сначала они работали вместе, а потом я стал искать другого MC. Они на тот момент были еще дети, совсем молодые ребята, что сейчас об этом говорить? Серьезного ничего не было", - цитирует Александра Толмацкого Teleprogramma.pro

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