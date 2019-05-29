Растрепанная Шейк в майке-алкоголичке и красных штанах вызвала оторопь

Красавицу заподозрили в безвкусии

Папарацци сфотографировали русскую топ-модель Ирину Шейк, которая в обеденное время вышла на улицу в Голливуде.

33-летняя Ирина Шейк, которая вместе с актером Брэдли Купером воспитывает дочку Лею, показалась на публике в довольно необычном наряде. На ней были белые кроссовки, красные брюки с высокой талией, футболка-алкоголичка с олененком и надписью "Моя корона", а также клетчатая шляпа Burberry, из-под которой выбивались ее темные волосы.

Модель также надела черные солнцезащитные очки и крупные серьги. На плече у Шейк висела черная кожаная сумка. В руке она несла бутылку с водой и смартфон, пишет Daily Mail.

Странный наряд модели удивил интернет-пользователей. "Она оделась, как пенсионер на выходных", - написал один них. Еще кто-то посоветовал Ирине Шейк либо нанять стилиста, либо уволить специалиста, который подбирает ей одежду. Впрочем, многие ценители прекрасного сошлись на том, что шикарную внешность модели сложно испортить одеждой или макияжем.

Отметим, что майками-алкоголичами называют белые майки простого кроя. В советское время такие майки носили в основном любители спиртных напитков.

Ранее сообщалось, что Брэдли Купер и Ирина Шейк снова показались на публике вместе на фоне слухов об их расставании. Парочка возвращалась домой из магазина, причем актер постоянно держал за руку красавицу-дочку.