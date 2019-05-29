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"Это издевательство": украинцы потребовали от Зеленского вернуть поезда в Крым

12:45
  • среда
  • 29 мая 2019

Также у президента попросили вернуть авиасообщение с Россией

Граждане Украины просят президента страны вернуть прямые поезда в Крым. Соответствующая петиция появилась на сайте официального интернет-представительства Владимира Зеленского.

Автор петиции отмечает, что отсутствие железнодорожного сообщения с полуостровом серьезно влияет на качество отдыха. По его словам, ему и родственникам неудобно ездить на маршрутках с пересадками.

"Это не отдых, а издевательство. Отмена поездов была политическим решением власти воров, прикрывавшейся пещерной русофобией. Я хочу сам решать, кто мне друг, а кто нет", — подчеркнул он, передает РИА Новости.

Кроме того, на сайте интернет-представительства президента появилась петиция, в которой предлагается восстановить прямое авиасообщение между Украиной и Россией, которые было прервано в октябре 2015 года. Автор подчеркивает, что оно было экономически выгодным для населения страны.

Украина прервала железнодорожное сообщение с Крымом в одностороннем порядке в 2014 году. Пассажирские составы, следующие в строну полуострова на Украине доходят только до станции "Новоалексеевка". Она расположена в 10 километрах от границы.

Во время инаугурации Владимира Зеленского, он назвал приоритетной задачей прекращение военного конфликта в Донбассе​​​. Затем, по его словам, необходимо вернуть Крым под контроль киевских властей.

Крым вернулся в состав России в марте 2014 года после регионального референдума. Однако Украина его результаты не признала.

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