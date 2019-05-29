Звезда "Игры престолов" попала в клинику для алкоголиков

Исполнитель роли Джона Сноу переутомился

Английский актер Кит Харингтон, который сыграл Джона Сноу в сериале "Игра престолов", обратился за помощью в элитную клинику, чтобы избавиться от стресса и набраться сил.

Как пишет издание Page Six со ссылкой на свои источники, за неделю до премьеры финальной серии последнего сезона сериала 32-летний актер стал клиентом клиники в Коннектикуте. Это заведение, которое характеризует себя как оздоровительный клуб, работает с богатыми людьми, которые либо находятся в депрессии, либо переутомились, либо потеряли смысл в жизни, либо испытывают проблемы с алкоголем.

По данным журналистов, Кит Харингтон платит более 120 тысяч долларов за психологические тренинги, освоение медитативных практик и когнитивно-поведенческую терапию. Таким образом он хочет избавиться от стресса, накопившегося за годы напряженной работы над сериалом, и от негативных эмоций. Его супруга Роуз Лесли, сыгравшая роль "одичалой" в "Игре престолов", полностью его поддерживает, утверждают источники.

Актер находится в клинике не на постоянной основе. Как сообщает Page Six, жители Коннектикута видели его возле фитнес-зала, книжного магазина и студии красоты.

"Закрытие "Игры престолов" действительно стало ударом для Кита, - рассказал изданию его друг. – Он осознал, что это конец того, над чем они все работали так напряженно на протяжении многих лет. У него был момент, когда он подумал: "Что дальше".