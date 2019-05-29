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Песков рассказал, о чем договорились Путин и Лукашенко

12:44
  • среда
  • 29 мая 2019

Лидеры не затрагивали ситуацию с нефтепроводом "Дружба"

Президент России Владимир Путин провел беседу с главой Белоруссии Александром Лукашенко в Нур-Султане, где проходит саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Подробности переговоров лидеров раскрыл спикер Кремля Дмитрий Песков.

Зачем "грязную" нефть загрузили в трубопровод "Дружба"
Путин и Лукашенко поговорили по телефону

"Они имели возможность поговорить в кулуарах, обсудили вопрос продвижения интеграции в рамках Союзного государства и приняли решение поручить правительствам проработать и сверить встречные планы действий по ключевым направлениям интеграции до 21 июня, - приводит его слова ТАСС.

Песков добавил, что Путин и Лукашенко не обсуждали ситуацию с нефтепроводом "Дружба".

11 мая белорусский президент назвал сумму ущерба предприятиям республики от поставленной Россией некондиционной нефти. По его мнению, из-за вынужденной остановки НПЗ государство недополучило значительную сумму денег.

Видео: заседание Высшего Евразийского экономического совета 

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