Чайка: катастрофа SSJ-100 указала на серьезные проблемы в гражданской авиации

Власти оценили последствия трагедии в "Шереметьево"

Росавиация зачастую подходит формально к контролю за деятельностью авиакомпаний. Об этом заявил генеральный прокурор России Юрий Чайка, выступая в среду в Госдуме.

Он указал, что госпрограмма обеспечения безопасности полетов не соответствует международным требованиям, а Министерство транспорта пока не разработало в полном объеме необходимые нормативные правовые акты.

Отдельно Чайка коснулся трагедии с Sukhoi Superjet 100, жертвами которой стали более 40 человек. "Произошедшая недавно авиакатастрофа самолета авиакомпании "Аэрофлот" в Шереметьево вновь обозначила серьезные проблемы в авиационной отрасли, решения которых Генеральная прокуратура требует от уполномоченных государственных органов и авиапредприятий уже несколько лет", - приводит слова генпрокурора ТАСС.

Трагедия в "Шереметьево" произошла 5 мая. Во время посадки загорелся пассажирский SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", погиб 41 человек. По мнению экспертов, к катастрофе привели действия экипажа. Перед самым приземлением пилоты опасно разогнали воздушное судно.