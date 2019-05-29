ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Чайка: катастрофа SSJ-100 указала на серьезные проблемы в гражданской авиации

13:12
  • среда
  • 29 мая 2019

Власти оценили последствия трагедии в "Шереметьево"

Росавиация зачастую подходит формально к контролю за деятельностью авиакомпаний. Об этом заявил генеральный прокурор России Юрий Чайка, выступая в среду в Госдуме.

Названа роковая ошибка пилота перед трагедией с SSJ 100 в "Шереметьево"
Данные о гибели пассажиров SSJ-100 из-за ручной клади не подтвердились
При расшифровке переговоров экипажа SSJ-100 с диспетчерами была допущена ошибка

Он указал, что госпрограмма обеспечения безопасности полетов не соответствует международным требованиям, а Министерство транспорта пока не разработало в полном объеме необходимые нормативные правовые акты.

Отдельно Чайка коснулся трагедии с Sukhoi Superjet 100, жертвами которой стали более 40 человек. "Произошедшая недавно авиакатастрофа самолета авиакомпании "Аэрофлот" в Шереметьево вновь обозначила серьезные проблемы в авиационной отрасли, решения которых Генеральная прокуратура требует от уполномоченных государственных органов и авиапредприятий уже несколько лет", - приводит слова генпрокурора ТАСС.

Трагедия в "Шереметьево" произошла 5 мая. Во время посадки загорелся пассажирский SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", погиб 41 человек. По мнению экспертов, к катастрофе привели действия экипажа. Перед самым приземлением пилоты опасно разогнали воздушное судно.

Главное сегодня
Горящий пассажирский самолет Superjet в Шереметьево
Горящий пассажирский самолет Superjet в Шереметьево
Чайка
Чайка
Заседание Госдумы РФ
Заседание Госдумы РФ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.